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Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности вакцины "Вектора"

Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности вакцины "Вектора"
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной в научном центре "Вектор", составляет 100%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1-2-й фаз клинических исследований, иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства во вторник.

Первая и вторая фаза клинических исследований второй российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" проводились в июле - сентябре. Во второй фазе принимали участие 86 человек, разделенных на две группы: одна группа (43 добровольца) уже получила вакцину ЭпиВакКорона, другая (43 добровольца) - плацебо. Все получившие вакцину добровольцы чувствовали себя хорошо, лишь у двух из них отмечалась болезненность в месте укола, которая прошла в течение двух суток.

13 октября 2020 года вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение, в ноябре началась фаза пострегистрационных исследований с участием 150 добровольцев старше 60 лет и трех тысяч добровольцев старше 18 лет. По данным Роспотребнадзора, ни у кого из получивших вакцину не было обнаружено нежелательных реакций.

Ожидается, что в январе "Вектор" представит итоги пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона".

Вектор ЭпиВакКорона коронавирус

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