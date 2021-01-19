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Осужденному за изнасилование пензенскому экс-министру смягчен приговор

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Железнодорожный суд Пензы смягчил наказание бывшему главе Минздрава региона Владимиру Стрючкову, ранее осужденному за изнасилование на 3 года и 3 месяца колонии общего режима, сообщает суд.

"Ходатайство осужденного Стрючкова об изменении вида исправительного учреждения на колонию-поселение удовлетворено. При принятии решения судом было учтено то, что Стрючков с ноября находится на облегченных условиях, истекла одна треть срока, администрацией учреждения осужденный характеризуется положительно, нарушений установленного порядка отбывания наказания не допускал",- говорится в сообщении.

Отмечается, что он неоднократно поощрялся администрацией исправительного учреждения, предпринимает меры для возмещения ущерба.

Как сообщалось, Стрючков был осужден по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и по части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Пенза Владимир Стрючков

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