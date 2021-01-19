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В Петербурге отец напал на врача в детской поликлинике

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Невском районе Петербурга полиция выясняет обстоятельства нападения на педиатра в детской поликлинике на Караваевской улице, сообщили в региональном управлении МВД. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным ИА Regnum, причиной нападения стал отказ врача привить ребенка импортной вакциной от столбняка.

Инцидент произошел днем в понедельник в поликлинике на Караваевской улице. По предварительным данным полиции, 33-летний посетитель нанес травму 58-летней женщине и распылил ей в лицо перцовый баллончик.

На мужчину составили протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве.

Петербург МВД

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