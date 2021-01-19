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Экс-владельца ТЦ "Три кита" и "Гранд" задержали за самоуправство

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бывший владелец торговых центров "Три кита" и "Гранд" Сергей Зуев, осужденный 10 лет назад за контрабанду мебели, был задержан в московском аэропорту "Шереметьево" по подозрению в самоуправстве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Зуев был задержан 15 января в аэропорту "Шереметьево". Он находился в розыске в рамках возбужденного против него в августе прошлого года уголовного дела по статьям 35 и 330 УК РФ (самоуправство группой лиц по предварительному сговору)", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

1 апреля 2010 года Нарофоминский городской суд приговорил Зуева к восьми годам заключения за контрабанду мебели, еще восемь фигурантов дела получили реальные сроки лишения свободы. В августе 2010 года Мособлсуд признал приговор законным.

Как установили следствие и суд, организованная группа с использованием недостоверного декларирования систематически провозила через таможенную границу РФ крупные партии мебели и других товаров. Поставка осуществлялась через подставную фирму ООО "Лига-Марс". В результате в период с 1999 года по август 2000 года в Россию контрабандно были ввезены товары общей таможенной стоимостью более 60 млн рублей.

Сергей Зуев Три кита

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