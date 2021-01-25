"Газпром" продал "Пик Отель" в Сочи в 2 раза дороже стартовой цены

Гостиничный комплекс ушел с молотка за 1,131 млрд рублей

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "Газпром" в ходе очередного аукциона, прошедшего в понедельник, определил покупателя на гостиничный комплекс "Пик Отель" в Красной поляне: лот ушел с торгов по цене в два раза больше стартовой.

"Сегодня по итогам торгов определен новый покупатель гостиничного комплекса "Пик Отель". Предложенная победителем цена - 1,131 млрд руб. с НДС - почти вдвое превысила начальную (603,6 млн руб. с НДС). Участие в торгах принимали 10 претендентов", - сообщает компания.

Реализацией своего непрофильного актива "Газпром" занимается с 2017 года. Первоначально отель был выставлен на продажу за 1,1 млрд рублей. После нескольких неудачных попыток цена снизилась до 603 млн рублей. В сентябре 2020 года "Газпром" сообщил, что впервые на аукцион заявились 14 участников, и лот ушел с торгов за 1,308 млрд руб. с НДС, однако договор с покупателем был расторгнут.

"Пик Отель" расположен у подножия Кавказского хребта на высоте 540 метров над уровнем моря в Красной поляне, соответствует категории "четыре звезды". Комплекс расположен в 10 минутах езды от канатных дорог и горнолыжных склонов Красной поляны на площади 4,65 гектара. Комплекс включает в себя два гостиничных корпуса с общим фондом 94 номера, гостиницу на 12 номеров, пять вилл общей площадью 1,6 тыс. кв. м, семь коттеджей общей площадью 1,1 тыс. кв. м и объекты инфраструктуры: банный комплекс, бассейн, спортивные и детские площадки, вспомогательные сооружения.

На территории ГК "Пик Отель" также размещены собственные цеха для полного цикла приготовления пищи (горячий, холодный, доготовочный, кондитерский и другие) и рабочая столовая. Все объекты планируется реализовать единым лотом.

Земельные участки, на которых расположены здания и сооружения, принадлежат ПАО "Газпром" на праве долгосрочной аренды до 1 января 2047 года.