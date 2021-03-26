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Продажа гостиницы "Олимпийская" в Сочи привела к уголовному делу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - На Кубани возбуждено уголовное дело в связи с обстоятельствами продажи гостиницы "Олимпийская" в Сочи, сообщили в краевом управлении СК. По версии следствия, отель стоимостью более 466 млн рублей продали за 15,1 млн рублей.

Дело возбуждено в отношении членов совета директоров и акционеров ОАО "Пансионат Олимпийский-Дагомыс". Им вменяют злоупотребление полномочиями (ч.2 ст.201 УК).

По версии следствия, летом 2016 года совет директоров ОАО решил продать гостиницу. 29 июля того же года сделку и ее сумму - 466 млн рублей - одобрило собрание акционеров. В тот же день "неустановленные лица из числа руководства санатория, злоупотребили своими полномочиями и заключили с коммерческой организацией договор купли-продажи здания за 15 миллионов 100 тысяч рублей, после чего имущество было отчуждено по существенно заниженной цене".

У ОАО возникла кредиторская задолженность в размере более 256 миллионов рублей, и это привело компанию к банкротству.

По данным "СПАРК", АО "Пансионат Олимпийский Дагомыс" летом 2018 года было признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.

В годовом отчете компании за 2016 год говорится, что в совет директоров общества входили девять человек: Самвел Авджинян, Роман Кононенко, Александр Крупнов, Дмитрий Малыхин, Сергей Поздняков, Виктор Попов, Сергей Фокин, Юрий Чуйков и Сергей Эксузян.

Согласно тому же отчету, в 2016 году 54,89% акций общества владел оффшор Manitoba Estates Corporation (Британские Виргинские острова), 25% - ООО "Ле Ронд Девелопмент" (Сочи).

В материалах Арбитражного суда Краснодарского края отмечается, что здание гостиницы было продано ООО "Ле Ронд Девелопмент" (прежнее название - ООО "Юг-недвижимость"). Конкурсный управляющий АО "Пансионат Олимпийский Дагомыс" Игорь Прокопенко в процессе банкротства пытался оспорить продажу.

Владельцем и генеральным директором ООО "Ле Ронд Девелопмент", по данным СПАРК, является Дмитрий Малыхин.

Гостиница "Олимпийская" была открыта в 1981 году и была частью известного в СССР комплекса "Дагомыс". Сейчас уже бывшая "Олимпийская" продвигается как апарт-отель Adagio Le Rond Sochi категории "Четыре звезды" на 457 номеров под управлением международного гостиничного оператора Accor Hotels.

Сочи СКР Краснодарский край Пансионат Олимпийский Дагомыс Ле Ронд Девелопмент Дмитрий Малыхин Manitoba Estates Corporation

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