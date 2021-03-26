Продажа гостиницы "Олимпийская" в Сочи привела к уголовному делу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - На Кубани возбуждено уголовное дело в связи с обстоятельствами продажи гостиницы "Олимпийская" в Сочи, сообщили в краевом управлении СК. По версии следствия, отель стоимостью более 466 млн рублей продали за 15,1 млн рублей.

Дело возбуждено в отношении членов совета директоров и акционеров ОАО "Пансионат Олимпийский-Дагомыс". Им вменяют злоупотребление полномочиями (ч.2 ст.201 УК).

По версии следствия, летом 2016 года совет директоров ОАО решил продать гостиницу. 29 июля того же года сделку и ее сумму - 466 млн рублей - одобрило собрание акционеров. В тот же день "неустановленные лица из числа руководства санатория, злоупотребили своими полномочиями и заключили с коммерческой организацией договор купли-продажи здания за 15 миллионов 100 тысяч рублей, после чего имущество было отчуждено по существенно заниженной цене".

У ОАО возникла кредиторская задолженность в размере более 256 миллионов рублей, и это привело компанию к банкротству.

По данным "СПАРК", АО "Пансионат Олимпийский Дагомыс" летом 2018 года было признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.

В годовом отчете компании за 2016 год говорится, что в совет директоров общества входили девять человек: Самвел Авджинян, Роман Кононенко, Александр Крупнов, Дмитрий Малыхин, Сергей Поздняков, Виктор Попов, Сергей Фокин, Юрий Чуйков и Сергей Эксузян.

Согласно тому же отчету, в 2016 году 54,89% акций общества владел оффшор Manitoba Estates Corporation (Британские Виргинские острова), 25% - ООО "Ле Ронд Девелопмент" (Сочи).

В материалах Арбитражного суда Краснодарского края отмечается, что здание гостиницы было продано ООО "Ле Ронд Девелопмент" (прежнее название - ООО "Юг-недвижимость"). Конкурсный управляющий АО "Пансионат Олимпийский Дагомыс" Игорь Прокопенко в процессе банкротства пытался оспорить продажу.

Владельцем и генеральным директором ООО "Ле Ронд Девелопмент", по данным СПАРК, является Дмитрий Малыхин.

Гостиница "Олимпийская" была открыта в 1981 году и была частью известного в СССР комплекса "Дагомыс". Сейчас уже бывшая "Олимпийская" продвигается как апарт-отель Adagio Le Rond Sochi категории "Четыре звезды" на 457 номеров под управлением международного гостиничного оператора Accor Hotels.