Глава комитета свердловского Заксобрания умер от коронавируса

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области (ЗССО) по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков скончался после заражения коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" источник в Заксобрании региона.

"Могу подтвердить, что действительно это так (Владимир Терешков скончался - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Терешков ранее болел COVID-19.

Смерть депутата также подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Ушел из жизни депутат Законодательного Собрания Владимир Андреевич Терешков. Опытный, ответственный законодатель, активный участник парламентской работы. Энергичный, инициативный, созидательный человек, чья жизнь неразрывно была связана со Свердловской областью", - написал глава региона на своей странице в инстаграме.

В 1990-е годы Терешков работал в должности заместителя председателя Верх-Исетского райисполкома, затем, до марта 2004 года –главой администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга. С 2004 по 2016 годы был депутатом областной думы и Законодательного собрания области, а также председателем комитета по бюджету, финансам и налогам. В 2016 году Терешков был вновь избран депутатом ЗССО.