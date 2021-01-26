В Благовещенске речка вышла из берегов из-за коммунальных аварий

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Благовещенске река Бурхановка в разгар зимы вышла из берегов из-за прорывов на коммунальных сетях и подступила к жилым домам, сообщила администрация столицы Приамурья.

Уровень воды в реке в районе улиц Свободная - Комсомольская начал подниматься с конца прошлой недели. Там ввели режим ЧС локального характера.

Одной из причин повышения уровня воды в реке оказались аварии. Специалисты нашли и устранили два порыва - на городских сетях и на водоводе, который обслуживает частная компания.

После перекрытия сетей уровень Бурхановки пошел на спад, однако, несмотря на проделанную работу, вода в реку продолжает поступать, предупредили чиновники. "Ресурсоснабжаюшие организации продолжают обследование сетей водо- и теплоснабжения. Подразделение ДЭУ МПК "ГСТК" мониторит состояние реки", - говорится в пресс-релизе.

Чтобы не допустить подтопление частных домов, в городе расчистили русло реки и провели отсыпку территории рядом с несколькими домами на Свободной улице.

Областная прокуратура по результатам проверки отметила, что откачка воды с территории жилого сектора в районе реки была организована и проведена недостаточно быстро.

Бурхановка целиком протекает по территории Благовещенска, впадая в Зею. Питание реки преимущественно дождевое (50-70%). В засушливый период русло пересыхает, во время обильных осадков река нередко выходит из берегов.