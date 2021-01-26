Законопроект о налоговом вычете за расходы на спорт принят в I чтении

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые позволяют гражданам получить налоговый вычет по НДФЛ при оплате услуг, связанных с физкультурой и спортом.

Согласно документу, при определении налоговой базы по НДФЛ гражданин сможет получить социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП).

Как следует из пояснительной записки, вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами. То есть в качестве налогового вычета гражданин сможет получить обратно за год не более 15 600 рублей.

Перечень соответствующих физкультурно-оздоровительных услуг определит Минспорт.

К социальным налоговым вычетам относятся также расходы на благотворительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов, расходы на негосударственное пенсионное обеспечение, расходы на накопительную часть трудовой пенсии.