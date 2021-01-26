Цирк избежал возбуждения дела за козлов с нацистской символикой

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Удмуртии полиция отказалась возбуждать административное дело в связи с демонстрацией нацистской символики на представлении в Государственном цирке республики "в связи с отсутствием состава административного правонарушения, сообщила пресс-служба цирка.

В учреждении объяснили это решение тем, что на представлении 8 января нацистская атрибутика и символика демонстрировались не ради пропаганды. Проверка проводилась по инициативе прокуратуры.

В Минкультуры республики также проверили публикации в соцсетях об этом представлении, и также не нашли нарушений закона, отметили в цирке.

8 января в Ижевске по заказу Ижевской и Удмуртской епархии прошло цирковое представление на Первой архиерейской рождественской елки для детей из воскресных школ. В одном номере участвовали артисты в форме красноармейцев и козлы в попонах с нацистской символикой. Фотографии этого выступления появились в соцсетях и вызвали неоднозначную реаакцию.

В пресс-службе цирка объяснили, что снимки вырываны из контекста. Сценарий праздника был согласован с епархией, которая хотела, чтобы представление показало роль церкви в истории Российской империи и СССР и чтобы там были упомянуты Отечественная война 1812 года, индустриализация, Великая Отечественная война, восстановление страны и роль церкви в современном облике России и т.д.

"Нацистская символика была использована в эпизоде "1942 год", когда 7 января 1942 года был переломный момент в ходе Великой Отечественной войны, в сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой. В манеже соответственно демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных козлов в попоне с нацисткой символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда", - говорилось в пресс-релизе.