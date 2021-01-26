Задержана глава налоговой инспекции Туапсинского района Кубани

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов во вторник провели выемки документов в межрайонной инспекции ФНС России в Туапсе, начальница инспекции задержана, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Начальник межрайонной ИФНС России по №6 по Краснодарскому краю Елена Семеняк задержана сотрудниками ФСБ. По месту жительства и в рабочем кабинете задержанной проведены обыски, изъяты документы, представляющие интерес для следствия", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.