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В Калужской области ликвидирована ячейка "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Члены запрещенной в России террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами", занимавшиеся вербовкой мусульман и распространением экстремистской идеологии, задержаны в Калужской области, сообщает в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Деятельность ячейки террористов пресекли сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией. По данным спецслужбы, деятельность членов ячейки была антиконституционной, она основывалась на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и была направлена на свержение насильственным путем действующей власти.

На своих тайных собраниях они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, вербовали в свои ряды местных мусульман, сообщили в ФСБ.

В спецслужбе не уточнили число задержанных. По местам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами", средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими в ходе террористической деятельности.

Следственным подразделением территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело, заявили в ЦОС.

Позже ЦОС ФСБ обнародовал кадры задержания двоих участников ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". На распространенном видео двух мужчин задерживают отдельно, в двух разных помещениях.

При задержании второго мужчины обнаружены множество сим-карт, дисков и, по-видимому, пропагандистских материалов террористической организации.

Лица задержанных в интересах следствия не показаны.

"Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году.

Хизб yт-Тахрир аль-Ислами ФСБ Калужская область

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