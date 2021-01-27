Минздрав опроверг сообщения о планах ограничить онкобольных в выборе врачей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минздрав не будет запрещать пациентам, больным онкологическими заболеваниями, выбирать врача, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн.

"Проект Порядка оказания медицинской помощи по профилю "онкология" не устанавливает запретов и ограничений по выбору медицинской организации и врача пациентом. Напротив, порядком подчеркивается это право и обязанность лечащего врача проинформировать пациента об этом", - сказал Каприн "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что "проект устанавливает требования к организации маршрутизации взрослого населения при онкологических заболеваниях в целях рационального планирования и выстраивания системы оказания медицинской помощи взрослым больным онкологическими заболеваниями".

Проект приказа также вводит единые требования к медицинским организациям, оказывающим помощь онкобольным, в том числе к их мощности, структуре.

Любая медорганизация, работающая по ОМС, оказывающая помощь по профилю "онкология", может на общих основаниях участвовать в оказании медицинской помощи, отметил Каприн.

Также порядок не регулирует вопросы оборота лекарственных препаратов, включая их назначение и применение.

Ранее "Коммерсантъ" написал о новых правилах, предложенных Минздравом России, согласно которым с 1 января мог быть изменен порядок лечения онкобольных с запретом выбора лечащего врача и больницы. Проект правил получил 1274 отрицательных отзыва на портале regulation.gov.ru и шесть позитивных, после чего был отправлен на доработку.

Сейчас онкобольные получают рекомендации лечащего врача, где и у кого лечиться, но решение по выбору такого учреждения, в том числе не по месту жительства, принимает сам пациент. Предложенный Минздравом порядок передавал право окончательного решения региональной комиссии.

Как объяснила изданию юрист общественного движения "Рак излечим" Ольга Черняк, в комиссии будут представители "региональной медицины, заинтересованные в финансировании именно регионального здравоохранения", в результате шансы больного попасть в высокотехнологичный центр в крупном городе будут близки к нулю. Она также предположила, что такой порядок может создать условия для "коррупционных рисков". Кроме того, она назвала неправильным то, что представители движения, в котором больше 20 000 человек, не имеют доступа к обсуждению документа, который напрямую их касается.

По словам Черняк, на негативный отзыв движения Минздрав возразил, что новый порядок сделает медпомощь онкопациентам "более доступной и максимально приближенной к месту жительства за счет грамотно выстроенной системы".