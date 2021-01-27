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Минздрав заключил соглашение о сотрудничестве с Национальной медицинской палатой

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения.

"Соглашение позволит нам более продуктивно взаимодействовать по всем ключевым аспектам развития здравоохранения, повышения профессионального уровня медицинских работников, защиты их прав, совершенствования системы социальных гарантий", - сказал Мурашко в ходе церемонии заключения соглашения.

Он отметил, что "тесное сотрудничество с профессиональным сообществом и совместная выработка решений по вопросам охраны здоровья граждан, кадровой политики в здравоохранении, включая вопросы оплаты труда, организации здравоохранения, дальнейшего развития медицинской науки, является насущной необходимостью".

Мурашко уверен, что "активное сотрудничество с Национальной медицинской палатой как крупнейшим профессиональным объединением медицинских работников позволит Минздраву повысить эффективность решения важных проблем отрасли".

Рошаль заявил, что "цель у нас с министерством одна – чтобы больной попал к квалифицированному доктору, который имеет все необходимое, чтобы оказать ему помощь". По его мнению, взаимодействие НМП и Минздрава будет полезно и для врачей, и для медицинского сообщества.

Стороны договорились о сотрудничестве по широкому кругу вопросов, в том числе в сфере нормотворчества. Достигнута договоренность, что проекты нормативных актов в сфере здравоохранения будут направляться в Национальную медицинскую палату, которая будет высказывать по ним мнение профессионального медицинского сообщества. Это поможет снимать часть вопросов уже на стадии разработки проектов нормативных актов, утверждают в министерстве.

Также инициативы медицинских работников, направленные на улучшение системы, после прохождения обсуждения в профессиональном сообществе и оформления в виде нормативных инициатив могут вноситься Национальной медицинской палатой в Минздрав России, "что существенно сократит время их рассмотрения и будет способствовать эффективному решению вопросов, обозначенных профессиональным сообществом", отмечает пресс-служба министерства.

Минздрав РФ Михаил Мурашко

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