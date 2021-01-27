В ФНС заверили, что производители не обязаны предоставлять прогнозы по ценам на продукты

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Передача в ФНС поквартальных прогнозов цен на социально значимые продукты от торговых сетей и производителей является добровольной, заверило ведомство. За отказ присылать прогнозы ответственности не предусмотрено, предоставленные данные охраняются налоговой тайной.

Ранее о том, что ФНС начала запрашивать у производителей и ритейла поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца 2021 года, написал "Коммерсантъ". Источники издания отметили, что запрос не связан с исчислением и уплатой налогов, что передача прогнозов чревато нарушением коммерческой тайны. Они также отметили сложность прогнозирования цен с учетом нестабильности курсов валют и колебаний спроса и предложения, и высказали опасение, что неясно, какая ответственность предусмотрена за отказ отвечать на запрос.

В декабре, утверждая меры по сдерживанию цен на растительное масло и сахар, премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФНС контролировать исполнение заключенных с торговыми сетями соглашений с помощью онлайн-касс.

Обобщенная аналитическая информация, основанная, в том числе, на данных от производителей и торговых сетей, позволяет ФНС и профильным ведомствам видеть полную картину, которая складывается на продовольственном рынке, и в случае необходимости - оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку тех или иных продуктов в регионах, объяснила 27 января налоговая служба.

Там добавили, что ведомство обеспечивает наблюдение и передачу информации о ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров на основе аналитических данных контрольно-кассовой техники (ККТ) Минсельхозу, Минпромторгу, Минэкономразвития, ФАС, Росстату в соответствии с постановлением правительства от 14 декабря 2020 года (№ 2094).

"Так, сведения из системы онлайн-касс поступают в налоговые органы о покупках и продажах практически в онлайн-режиме (задержка около 1,5 минут). Система ККТ также позволяет отслеживать динамику объемов продаж не только в целом по стране, но и в отдельных регионах, а также по определенным группам товаров", - говорится в сообщении.