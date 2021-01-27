Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:11Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

В ФНС заверили, что производители не обязаны предоставлять прогнозы по ценам на продукты

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Передача в ФНС поквартальных прогнозов цен на социально значимые продукты от торговых сетей и производителей является добровольной, заверило ведомство. За отказ присылать прогнозы ответственности не предусмотрено, предоставленные данные охраняются налоговой тайной.

Ранее о том, что ФНС начала запрашивать у производителей и ритейла поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца 2021 года, написал "Коммерсантъ". Источники издания отметили, что запрос не связан с исчислением и уплатой налогов, что передача прогнозов чревато нарушением коммерческой тайны. Они также отметили сложность прогнозирования цен с учетом нестабильности курсов валют и колебаний спроса и предложения, и высказали опасение, что неясно, какая ответственность предусмотрена за отказ отвечать на запрос.

В декабре, утверждая меры по сдерживанию цен на растительное масло и сахар, премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФНС контролировать исполнение заключенных с торговыми сетями соглашений с помощью онлайн-касс.

Обобщенная аналитическая информация, основанная, в том числе, на данных от производителей и торговых сетей, позволяет ФНС и профильным ведомствам видеть полную картину, которая складывается на продовольственном рынке, и в случае необходимости - оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку тех или иных продуктов в регионах, объяснила 27 января налоговая служба.

Там добавили, что ведомство обеспечивает наблюдение и передачу информации о ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров на основе аналитических данных контрольно-кассовой техники (ККТ) Минсельхозу, Минпромторгу, Минэкономразвития, ФАС, Росстату в соответствии с постановлением правительства от 14 декабря 2020 года (№ 2094).

"Так, сведения из системы онлайн-касс поступают в налоговые органы о покупках и продажах практически в онлайн-режиме (задержка около 1,5 минут). Система ККТ также позволяет отслеживать динамику объемов продаж не только в целом по стране, но и в отдельных регионах, а также по определенным группам товаров", - говорится в сообщении.

ФНС Михаил Мишустин правительство

Новости по теме

Новости

Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3

Пригожин задумал "размазать" Facebook в суде за блокировку его страниц

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

Умер актер Юрий Лахин

В РФ к уголовной ответственности привлекли 16 участников субботних акций

В РФ к уголовной ответственности привлекли 16 участников субботних акций

Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ

Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

Комиссия Думы ждет на беседу главу представительства TikTok в РФ

Комиссия Думы ждет на беседу главу представительства TikTok в РФ

В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября

В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября

ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика активностью НАТО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');