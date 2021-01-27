Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:56Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

Песков назвал выборы легальным способом выразить отношение к президенту

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Кремле в связи с политическими лозунгами на недавних протестных акциях заявили, что отношение к президенту страны может быть выражено, прежде всего, в ходе всенародного голосования.

В РоссииПесков заявил, что в субботних акциях участвовало мало людейПесков заявил, что в субботних акциях участвовало мало людейЧитать подробнее

"Отношение к главе государства, если это не связано с какими-то оскорбительными выпадами, оно высказывается в ходе голосования на выборах. Это именно то отношение, реакция на которое может иметь какие-то легитимные результаты. Если высказывать это отношение, разбивая машины и кидая в полицейских, то, конечно, мы к этому относимся крайне негативно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к политическим лозунгам на протестных митингах.

На вопрос, наблюдают ли в Кремле рост негативных настроений в отношении президента, Песков ответил: "Есть те, кто негативно относится, а есть те, кто поддерживает Путина, и их несравненно больше, чем тех, кто этого не делает. Но и те, и другие являются избирателями России, и мы с уважением относимся к точкам зрения и тех, и других".

"Большинство, естественно, импонирует (Кремлю) больше", - отметил Песков.

Комментируя собственные слова о том, что прошедшие акции были малочисленными, Песков пояснил: "Вы имеете в виду мои слова, что пришло мало людей. Но здесь вы упускаете контекст этих слов: если сравнивать с теми людьми, которые приходят и голосуют за Путина, то это незначительное количество людей. Потому что президента поддерживают и голосуют за него в рамках легитимного института выборов гораздо больше людей".

Новость дополняется

Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3

Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3

Пригожин задумал "размазать" Facebook в суде за блокировку его страниц

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

Умер актер Юрий Лахин

В РФ к уголовной ответственности привлекли 16 участников субботних акций

В РФ к уголовной ответственности привлекли 16 участников субботних акций

Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ

Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

Комиссия Думы ждет на беседу главу представительства TikTok в РФ

Комиссия Думы ждет на беседу главу представительства TikTok в РФ

В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября

В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября

ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика активностью НАТО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');