Песков назвал выборы легальным способом выразить отношение к президенту

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Кремле в связи с политическими лозунгами на недавних протестных акциях заявили, что отношение к президенту страны может быть выражено, прежде всего, в ходе всенародного голосования.

"Отношение к главе государства, если это не связано с какими-то оскорбительными выпадами, оно высказывается в ходе голосования на выборах. Это именно то отношение, реакция на которое может иметь какие-то легитимные результаты. Если высказывать это отношение, разбивая машины и кидая в полицейских, то, конечно, мы к этому относимся крайне негативно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к политическим лозунгам на протестных митингах.

На вопрос, наблюдают ли в Кремле рост негативных настроений в отношении президента, Песков ответил: "Есть те, кто негативно относится, а есть те, кто поддерживает Путина, и их несравненно больше, чем тех, кто этого не делает. Но и те, и другие являются избирателями России, и мы с уважением относимся к точкам зрения и тех, и других".

"Большинство, естественно, импонирует (Кремлю) больше", - отметил Песков.

Комментируя собственные слова о том, что прошедшие акции были малочисленными, Песков пояснил: "Вы имеете в виду мои слова, что пришло мало людей. Но здесь вы упускаете контекст этих слов: если сравнивать с теми людьми, которые приходят и голосуют за Путина, то это незначительное количество людей. Потому что президента поддерживают и голосуют за него в рамках легитимного института выборов гораздо больше людей".

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