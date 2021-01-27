Путин заявил об исчерпании стимулирующей макроэкономической политики в мире

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Действующие в мире последние тридцать лет механизмы стимулирования экономического роста практически исчерпали себя, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на сессии Всемирного экономического форума по видеосвязи.

"Посткризисное восстановление идет непросто. Если 20-30 лет назад проблему можно было бы решить за счет стимулирующей макроэкономической политики, так и делали, и делают, кстати говоря, до сих пор, то сегодня такие механизмы уже по сути исчерпали себя, не работают, их ресурс практически исчерпан", - сказал он.

"Это не мои голословные утверждения. Так, по оценкам МВФ, уровень совокупного долга государственного и частного сектора вплотную приблизился к отметке 200% от глобального ВВП, а в отдельных экономиках он превысил 300% национального ВВП", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что в развитых странах процентные ставки находятся практически на нулевой отметке, а в ключевых развивающихся - на исторически минимальных уровнях. "Все это делает стимулирование экономики за счет наращивания частного кредитования по сути невозможным", - считает он.

"И так называемое количественное смягчение, которое только повышает, раздувает пузырь стоимости финансовых активов, ведет к дальнейшему расслоению в обществе, а нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой - кстати говоря, мне об этом часто говорят представители реального сектора экономики из многих стран мира - представляет реальную угрозу и чреват серьезными, непредсказуемыми потрясениями", - предупредил Путин.

По его словам, "определенные надежды на то, что удастся перезагрузить прежнюю модель роста, связаны с бурным технологическим развитием".

Путин считает определенным вызовом нарастающую роль цифровых гигантов в жизни общества. "Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто гиганты какие-то там экономические, по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством", - сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что аудитория этих гигантов исчисляется миллиардами пользователей, люди проводят в рамках этих экосистем значительную часть своей жизни.

"Но с точки зрения самих компаний их монопольное положение оптимально для организации технологических и бизнес-процессов. Может быть, это так, но у общества возникает вопрос, насколько такой монополизм соответствует именно общественным интересам. Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными услугами и сервисами, консолидацией больших данных и - попытками грубо, по своему усмотрению, управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, по сути - узурпировать или ограничивать естественные права человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать", - отметил глава государства.

Путин добавил: "Мы все это видели только что в Штатах. И все понимают, о чем я сейчас говорю. Уверен, что подавляющее большинство людей разделяют такую позицию, в том числе и те, кто сегодня с нами участвует в мероприятии".