В Петербурге привили от коронавируса 80-летнюю блокадницу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра Ленсовета Лариса Леонова прошла вакцинацию от коронавируса, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в среду.

"Сегодня в городской поликлинике №102 Приморского района прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции более 20 артистов ведущих городских театров - театра "Балтийский дом", театра комедии им. Акимова и театра Ленсовета. Первыми решили пойти на прививку актеры категории 60+. Среди них оказались даже те, кто пережил блокаду Ленинграда", - говорится в сообщении.

"На вакцинацию Леонова пришла вместе с мужем, актером Олегом Зориным. Оба очень рассчитывают, что прививка защитит их от коронавирусной инфекции, а также поможет возобновить театрам работу в прежнем режиме", - отметили в пресс-службе.

Леонова родилась в Ленинграде 20 января 1941 года. Отец погиб в 1942 году на Синявинских болотах. Почти всю блокаду она с мамой и бабушкой прожила в осажденном городе и отправилась в эвакуацию в числе последних.

Актер и режиссер Зорин родился 22 сентября 1939 года в г. Кустанай Казахской ССР.