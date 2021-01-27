Росгвардия опровергла владение сыном Золотова элитного дома в Барвихе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг появившуюся в телеграм-каналах информацию о продаже элитного дома в Подмосковье сыном главы ведомства Виктора Золотова и подчеркнул, что эта недвижимость не имеет к семье Золотова никакого отношения.

"Родственники и близкие директора Росгвардии Виктора Золотова не имеют отношения к данной недвижимости и к ее продаже. Как только данная информация появилась в некоторых телеграм-каналах, без особого труда удалось выяснить, кому действительно принадлежит дом. С полной ответственностью сообщаем, что недвижимостью владеет частный предприниматель, который не имеет никакого отношения ни к родственникам руководства Росгвардии, ни к самому ведомству", - заявил Грибакин журналистам в среду.

Он назвал публикации в телеграм-каналах "очередной провокацией, целью которой является очернить Росгвардию и руководство ведомства".

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что сын главы Росгвардии выставил на продажу за 1,6 млрд рублей дом в подмосковной Барвихе, который якобы ему принадлежит.