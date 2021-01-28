Почти 60% россиян сочли, что высшее образование в СССР было доступнее

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Больше половины граждан РФ (59%) полагают, что высшее образование в России сейчас менее доступно по сравнению с временами СССР, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Обратного мнения придерживаются 32% опрошенных, следует из данных опроса, поступивших в четверг в "Интерфакс". Исследование показало, что 9% россиян затрудняются составить свое мнение о доступности высшего образования по сравнению с советским периодом.

Качество отечественной системы образования около трети сограждан (31%) оценивают как хорошее и отличное, 42% россиян считают посредственными, каждый пятый (21%) - плохим и очень плохим, отмечают социологи.

Согласно опросу, 53% сограждан убеждены, что возможность получения образования зависит от материального положения семьи, 29% респондентов указывают на степень желания ребенка учиться, а 14% опрошенных в качестве главного условия выделяют уровень образования самих родителей.

По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (81%) хотят, чтобы их дети или внуки получили высшее образование, 7% сограждан - среднее специальное образование в техникуме, 2% респондентов - чтобы они отучились в профессиональном училище, а 2% опрошенных полагают, что вполне достаточно окончить среднюю школу.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 14 января 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.