Крупные промышленники попросили не вводить оплату электросетевого резерва

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Крупные потребители электроэнергии из металлургического и нефтегазового сектора попросили премьер-министра Михаила Мишустина отменить поручение о внедрении оплаты электросетевого резерва.

Их письмо опубликовано в профильном телеграм-канале "СоветБезРынка", его подлинность подтвердили источники "Интерфакса" на энергорынке и в нескольких компаниях, подписавшихся под обращением. По словам собеседников агентства, документ был направлен в кабмин в конце декабря. Один из них уточнил, что сейчас Минэнерго актуализирует состав рабочей группы по разработке нормативно-правовых актов на тему сетевого резерва.

В Минэнерго пока не прокомментировали, поступило ли в ведомство какое-либо поручение по этому вопросу.

Обращение подписали "Металлоинвест", "ФосАгро", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "РусАл", НЛМК, "Сургутнефтегаз", ММК, Evraz, "Мечел", "Северсталь".

Промышленники обеспокоены потенциальными потерями от оплаты резерва в объеме как минимум до 394 млрд рублей за четыре года после внедрения проекта (по оценке Минэкономразвития), как максимум - до 438 млрд рублей (по оценке Минэнерго).

Потребители уверены, что платеж за резерв не решит проблему загрузки электросетей, так как резерв может находиться в удалении от концентрации спроса. Беспокоит их и распространение новых платежей на промышленные предприятия с собственными энергообъектами, в частности, собственными сетями. "Данные обязательства не связаны с решением задачи высвобождения неиспользуемой потребителями мощности", - отмечают авторы письма.

Компании также напоминают, что их собственная генерация в ряде случаев также обеспечивает моногорода теплом, и, если потребителей обяжут оплачивать сетевой резерв целиком, это может привести к "необходимости перекладывания возрастающей платежной нагрузки в тариф на тепловую энергию".

В качестве альтернативы платежам за резерв промышленники предлагают уточнять технологическое проектирование при подключении к сетям и адресно возмещать сетевым компаниям расходы по новым подключениям при отсутствии загрузки.

Предложенная ПАО "Россети" оплата сетевого резерва (оплата услуг по передаче электроэнергии с учетом максимальной присоединенной мощности. - ИФ.) обсуждается уже несколько лет. Сети неоднократно сетовали на то, что "простаивает" большая часть их мощностей: для потребителя сети обеспечивают максимально возможное потребление (максимальная мощность), в то время как оплачиваются услуги сетей по фактически потребленной мощности.

Обсуждаемая дата внедрения этого платежа менялась много раз. Изначально предлагалось ввести его в 2019 году, затем - поэтапно с 2020 года, но этого не произошло - нормативные документы по этой инициативе пока так и не вышли.