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Российские военные начали следить за вторым эсминцем США в Черном море

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские военные приступили к слежению за носителем крылатых ракет "Томагавк" американским эсминцем "Портер", который в четверг вошел в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Портер" ВМС США, зашедшего в 19 часов 28 января в акваторию Черного моря, говорится в сообщении.

23 января в Черное море вошел американский эсминец "Дональд Кук". Тогда Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что за ним начал следить Черноморский флот.

Черное море Портер Дональд Кук ВМФ США

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