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Российские военные начали следить за эсминцем из США в Черном море

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Черноморский флот России начал слежение за американским эсминцем "Дональд Кук", который в субботу вошел в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Согласно Конвенции Монтре, корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. "Дональд Кук" заходил в Черное море в конце ноября 2020 года.

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Этот эсминец может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тысячи километров.

"Дональд Кук", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

2 декабря 2020 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличивает присутствие в регионе Черного моря и усиливает поддержку Грузии и Украины.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в регионе Черного моря.

Черноморский флот России за последние годы получил шесть дизель-электрических подлодок, несколько фрегатов и малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

Российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей"), а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Как сообщали российские военные, в планах – построить под Севастополем новую радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении.

Черное море Дональд Кук ВМФ США

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