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Поминки под Анапой обернулись перестрелкой и поножовщиной

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще трое получили огнестрельные и ножевые ранения в ходе конфликта участников криминальной среды в четверг под Анапой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, инцидент случился во время поминок на хуторе Заря под Анапой. Во время мероприятия отношения стали выяснять несколько человек с серьезным криминальным прошлым. В какой-то момент один из участников конфликта выхватил пистолет и застрелил своего оппонента, а затем ранил еще несколько человек, сказал источник.

Он отметил, что с ранениями с места происшествия госпитализированы три человека.

Пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю, в свою очередь, сообщила, что по факту убийства возбуждено уголовное дело (статья 105 УК РФ).

В пресс-службе ГУ МВД России по краю сообщили, что в настоящее время все пострадавшие находятся в реанимации.

Сотрудники полиции ведут поиски предполагаемого убийцы.

Анапа Краснодарский край

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