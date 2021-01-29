Задержан мужчина, открывший стрельбу на поминках под Анапой

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве мужчины и ранении еще трех человек под Анапой, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

"В рамках уголовного дела об убийстве 34-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ), покушении на убийство трех мужчин (ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч.1 ст.222 УК РФ) сегодня утром задержан 33-летний подозреваемый в совершении данных преступлений", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант открыл стрельбу из пистолета по четырем мужчинам у одного из домов по улице Мира в хуторе Заря.В результате трое пострадавших в возрасте от 30 до 39 лет с ранениями были доставлены в больницу, где им продолжают оказывать медицинскую помощь. Еще один 34-летний местный житель скончался.

Пресс-служба ГУ МВД по краю в свою очередь сообщила, что операция по задержанию стрелка проводилась оперативниками уголовного розыска и сотрудниками ФСБ ранним утром в пятницу в селе Возрождение города Геленджика.

Вместе с предполагаемым убийцей задержан еще один участник инцидента. Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и мошенничество. В ходе обыска изъяты два незарегистрированных пистолета и патроны к ним.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что инцидент произошел во время поминок на хуторе Заря под Анапой. В ходе мероприятия отношения стали выяснять несколько человек с серьезным криминальным прошлым. В какой-то момент один из участников конфликта выхватил пистолет и застрелили своего оппонента, а затем ранил еще несколько человек.