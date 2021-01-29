Две трети работающих россиян назвали себя трудоголиками

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Более двух третей (68%) работающих россиян считают себя трудоголиками, среди сограждан в возрасте до 24 лет таких оказалось три четверти респондентов (74%), свидетельствуют данные Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно опросу, российские женщины склонны в большей мере, чем мужчины, считать себя трудоголиками - 72% и 63% респондентов соответственно.

Результаты исследования показали, что чем выше уровень доходов, тем больше желания отдавать работе максимальное количество своего времени - среди опрошенных, имеющих доход более 80 тыс. рублей в месяц, таких респондентов оказалось 71%, среди сограждан, зарабатывающих менее 30 тыс. рублей ежемесячно, - 62% респондентов.

Вместе с тем, почти каждый третий работающий россиянин (32%) не считает себя трудоголиком, среди сограждан в возрасте 45 лет и старше таких респондентов 38%, отмечают в SuperJob.ru.

Кроме того, треть работодателей в РФ (32%) полагают, что сотрудники компании должны быть трудоголиками, обратной точки зрения придерживаются больше половины представителей руководства компаний (53%).

Исследование также показало, что 15% работодателей затрудняются определиться с тем, как они воспринимают трудоголизм среди своих подчиненных.

Опрос среди работодателей был проведен 22-27 января 2021 года в 139 населенных пунктах, во всех федеральных округах, участвовали 500 респондентов, представляющих кадровый менеджмент.

Опрос среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, был проведен 21-27 января 2021 года в 422 населенных пунктах, во всех федеральных округах.