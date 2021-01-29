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Замминистра Назаров будет курировать СКФО в Минэкономразвития

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Минэкономразвития перераспределены обязанности между заместителями министра после ухода из министерства первого заместителя министра Михаила Бабича, говорится в сообщении ведомства.

Заместитель министра Сергей Назаров (курирующий в том числе тематику, связанную с развитием Крыма), помимо прежних полномочий, будет отвечать за выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Он также будет координировать деятельность по реализации государственных программ и федеральных целевых программ на территории СКФО.

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Ответственный за внешнеэкономический блок замминистра Владимир Ильичев будет отвечать за выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе в рамках участия России в Евразийском экономическом союзе (раньше ЕАЭС и СНГ курировал Бабич), а также осуществления приграничного и межрегионального сотрудничества. Ильичев также будет ответственен за мониторинг и выработку с государствами-участниками СНГ необходимых мер с целью обеспечения российских интересов в рамках контроля, разработки, реализации, соблюдения и регулирования специальных экономических мер в связи с недружественными действиями третьих стран в отношении РФ, а также анализа их воздействия.

Первый заместитель министра экономического развития и бывший посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич на прошлой неделе указом президента России был назначен заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Ранее в рамках реформы ФОИВов председатель правительства РФ сократил число первых заместителей министра у главы Минэкономразвития с двух до одного. Общее число заместителей министра было сокращено до 11 с 15.

При этом у главы Минэкономразвития Максима Решетникова было 12 действующих заместителей, в том числе два первых заместителя - Михаил Бабич и Андрей Иванов.

Таким образом, с уходом Бабича действующая структура руководства Минэкономразвития стала полностью отвечать новым административным требованиям по министерству.

Минэкономразвития Михаил Бабич Сергей Назаров

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