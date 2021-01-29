Число погибших в ДТП под Самарой возросло до 11 человек

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Число погибших в результате ДТП под Самарой с участием рейсового микроавтобуса увеличилось до 11 человек, всего пострадали 24 человека, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в инстаграме.

"Всего пострадавших 24 человека. Все пострадавшие доставлены в Сызранскую ЦРБ. Трое на операционном столе. Остальным оказывается медпомощь. Приношу искренние соболезнования родным погибших. Пока известно, что это жители Ульновской области. Будем тщательно расследовать обстоятельства трагедии. Окажем всю необходимую медицинскую помощь. Помощь семьям", - сообщил Азаров.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по Самарской области, водитель рейсового микроавтобуса погиб, детей среди пострадавших в ДТП нет.

Ранее сообщалось, в течение получаса к месту происшествия выехали бригады скорой медицинской помощи Сызрани. В течение получаса было эвакуировано 13 человек с травмами разной степени тяжести. По поручению губернатора Азарова сформирована команда специалистов из Самары, мультидисциплинарные бригады санитарной авиации направлены для оказания помощи на месте и в условиях Сызранской центральной городской больницы.

В пятницу вечером на 873 км трассы М5 фуру с прицепом занесло, в результате чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым микроавтобусом Citroen, который ехал в Сызрань. В результате ДТП десять человек погибли, микроавтобус практически уничтожен. Среди жертв детей нет. Для эвакуации пострадавших подключены силы санавиации. На месте работают психологи. СКР по данному факту возбудил уголовное дело.