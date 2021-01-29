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В автобусе, попавшем в ДТП под Самарой, превысили допустимую загруженность

Было продано 16 билетов, тогда как погибло и пострадало 24 человека

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В микроавтобусе под Самарой, попавшем в ДТП с 11 жертвами под Самарой, должно было находится лишь 16 пассажиров, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"На данный рейс было продано 16 билетов. Однако в аварии погибло 11 человек, госпитализировано 13 человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте прокуратуры Самарской области, по поручению прокурора области Сергея Берижицкого, в связи с ДТП, ведомство проверит действия компании, которая занималась перевозкой людей на рейсе.

"Кроме того, будет проверена работа контролирующих органов, в том числе работа регионального управления государственного автодорожного надзора. Проверка коснётся и организации, обслуживающей дорогу", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в прокуратуре, также будет проверено количество фактически проданных билетов, количества находящихся в автомобиле пассажиров и допустимую загруженность в автомобиле.

Как сообщили "Интерфаксу" в СУ СКР по Самарской области, автобус совершал рейсовый маршрут из Сызрани (Самарская область) в Ульяновскую область. Водитель автобуса скончался на месте ДТП. Среди погибших и пострадавших жители Ульяновской и Самарской области.

В пятницу вечером на 873 км трассы М5 фуру с прицепом занесло, в результате чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым микроавтобусом Citroen, который ехал в Сызрань. Микроавтобус был практически уничтожен. В результате ДТП одиннадцать человек погибли, 13 госпитализированы, восемь из них в тяжелом состоянии. Среди жертв детей нет. Для эвакуации пострадавших подключены силы санавиации. На месте работают психологи. СКР по данному факту возбудил уголовное дело.

Самарская область

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