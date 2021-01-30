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В Ульяновской области объявили траур по погибшим в ДТП под Сызранью

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 31 января объявил траур по погибшим в ДТП под Сызранью местным жителям. Об этом он сообщил в субботу у себя в инстаграме.

"Завтрашний день объявлен в Ульяновской области днем траура по нашим землякам, которые погибли в страшной аварии в Самарской области", - сказал Морозов.

По его словам, вчера в крупное ДТП на федеральной трассе М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района попали 23 человека. Как он отметил, "большинство жертв этой ужасной аварии - жители поселков Репьёвка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района Ульяновской области".

Губернатор сообщил, что десять жителей Ульяновской области погибли, пятеро получили серьезные травмы.

Накануне вечером на 873 км трассы М5 фуру с прицепом занесло, в результате чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым микроавтобусом Citroen. Микроавтобус был практически уничтожен.

В результате ДТП двенадцать человек погибли, 13 госпитализированы, восемь из них в тяжелом состоянии.

Сызрань Самарская область Ульяновская область

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