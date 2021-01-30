Семь человек пострадали в Башкирии при столкновении автобуса с грузовиком

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Семь человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в субботу в г.Октябрьском (Башкирия), сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

"Сегодня утром в г. Октябрьский на проспекте Ленина 49-летний местный житель за рулём автобуса ПАЗ допустил столкновение с попутным грузовиком КамАЗ, осуществляющим уборку снега", - говорится в сообщении.

Автобус выполнял второй рейс по маршруту 35 микрорайон - 16 школа.

В салоне автобуса находились 12 пассажиров, за медицинской помощью обратились семь, в том числе 17-летний парень.

Обстоятельства происшествия уточняются.