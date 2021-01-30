Летевший из Сеула в Варшаву самолет вынужденно сел в Екатеринбурге

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет, летевший из Сеула в Варшаву, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге.

Рейс LOT-98 приземлился в российском аэропорту из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта.

Пассажиру была оказана первая помощь в аэропорту, после чего он был госпитализирован в одну из городских больниц.

Самолет продолжил полет в пункт назначения.