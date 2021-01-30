Дело возбуждено после забрасывания полицейских бутылками на митинге в Тольятти

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело факту применения насилия в отношении представителей власти во время несанкционированной акции в Тольятти.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, по версии следствия, 23 января несколько мужчин применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность и правопорядок в ходе несогласованных акций.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, потерпевших более четырех человек. Подозреваемые устанавливаются.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона, "подозреваемые забрасывали полицейских снежками и бутылками".