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Дело возбуждено после забрасывания полицейских бутылками на митинге в Тольятти

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело факту применения насилия в отношении представителей власти во время несанкционированной акции в Тольятти.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, по версии следствия, 23 января несколько мужчин применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность и правопорядок в ходе несогласованных акций.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, потерпевших более четырех человек. Подозреваемые устанавливаются.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона, "подозреваемые забрасывали полицейских снежками и бутылками".

Самарская область

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