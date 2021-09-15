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Росимущество продало недвижимость осужденного экс-мэра Владивостока

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Росимущество сообщило о продаже недвижимости осужденного за коррупцию экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

"Центральный аппарат Росимущества реализовал жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: Владивосток, ул. Таежная, д. 12а, принадлежащие Игорю Пушкареву", - говорится в сообщении ведомства.

По результатам торгов итоговая стоимость жилого дома площадью 494,2 кв. м и земельного участка площадью 600 кв. м составила 47,65 млн рублей.

Вырученные от продажи средства Росимущество перечислило в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России для распределения в рамках исполнительного производства, говорится в сообщении.

"В соответствии с решением суда с бывшего мэра города Владивостока взыскано 500 млн рублей штрафа и более 75 млн рублей сумм, полученных в качестве взятки. Для взыскания указанных сумм в рамках исполнительного производства ФССП России обращено взыскание на недвижимое и движимое имущество должника, которое было передано для принудительной реализации в Росимущество", - говорится в сообщении.

Тверской районный суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей.

Игорь Пушкарев Владивосток Росимущество

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