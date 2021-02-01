Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:00Заразились
на 31.01В России 3 850 439+18 359В мире 102 964 429+380 610

Из-за перекрытия дороги в центре Челябинска возбудили уголовное дело

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Органы полиции возбудили уголовное дело по факту перекрытия дороги во время несанкционированной акции в Челябинске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области в понедельник.

"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.267 УК РФ (воспрепятствование движению). Фигурантов в деле пока нет", - сказали в полиции.

В пресс-службе также отметили, что всего в ходе несанкционированной акции в минувшее воскресенье, 31 января, сотрудники правоохранительных органов задержали 171 нарушителя правопорядка в регионе. Из них 127 человек было задержано в Челябинске и 44 - в Магнитогорске.

Ранее уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко отмечала, что в числе задержанных в Челябинске - 16 несовершеннолетних.

В воскресенье участники несанкционированного шествия пытались выйти на проспект Ленина с улицы Энгельса, однако дорогу им преграждал полицейский кордон. Тогда протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли проезд по одной из главных дорог центра города - улице Энгельса. Заблокированными в пробке оказались десятки машин и общественный транспорт. После этого сотрудники полиции пропустили шествие на проспект Ленина.

Всего в несанкционированной акции в областном центре участвовали порядка 1,5 тысяч человек. По оценкам челябинского омбудсмена, большую часть составляла молодежь не старше 25 лет, которая вела себя вызывающе.

Челябинск МВД

Новости

Медведев заявил о технической готовности РФ к отключению от глобальной сети

Генпрокуратура сочла законным представление ФСИН о реальном сроке для Навального

Генпрокуратура сочла законным представление ФСИН о реальном сроке для Навального

Несколько десятков жителей Красноярска отравились питьевой водой

Несколько десятков жителей Красноярска отравились питьевой водой

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 февраля

Досрочные выборы главы Якутска пройдут 28 марта

Омбудсмен Петербурга оценил численность воскресной акции в 7 тыс. человек

Омбудсмен Петербурга оценил численность воскресной акции в 7 тыс. человек

Что произошло за день: воскресенье, 31 января

Полицейский в Петербурге достал оружие, успокаивая агрессивных протестующих

Полицейский в Петербурге достал оружие, успокаивая агрессивных протестующих

Десятки журналистов были задержаны на протестных акциях в РФ

Москва потребовала от США прекратить вмешательство в дела России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');