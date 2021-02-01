Из-за перекрытия дороги в центре Челябинска возбудили уголовное дело

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Органы полиции возбудили уголовное дело по факту перекрытия дороги во время несанкционированной акции в Челябинске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области в понедельник.

"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.267 УК РФ (воспрепятствование движению). Фигурантов в деле пока нет", - сказали в полиции.

В пресс-службе также отметили, что всего в ходе несанкционированной акции в минувшее воскресенье, 31 января, сотрудники правоохранительных органов задержали 171 нарушителя правопорядка в регионе. Из них 127 человек было задержано в Челябинске и 44 - в Магнитогорске.

Ранее уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко отмечала, что в числе задержанных в Челябинске - 16 несовершеннолетних.

В воскресенье участники несанкционированного шествия пытались выйти на проспект Ленина с улицы Энгельса, однако дорогу им преграждал полицейский кордон. Тогда протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли проезд по одной из главных дорог центра города - улице Энгельса. Заблокированными в пробке оказались десятки машин и общественный транспорт. После этого сотрудники полиции пропустили шествие на проспект Ленина.

Всего в несанкционированной акции в областном центре участвовали порядка 1,5 тысяч человек. По оценкам челябинского омбудсмена, большую часть составляла молодежь не старше 25 лет, которая вела себя вызывающе.