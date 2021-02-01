Доработанный законопроект о бэби-боксах планируют вновь внести в Думу

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы доработали законопроект о бэби-боксах - специально оборудованных помещениях в больницах, где женщины могут анонимно оставлять новорожденных - и планируют в ближайшем времени вновь внести его в нижнюю палату, сообщает в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на инициатора законопроекта Оксану Пушкину.

Пушкина ожидает, что документ может быть рассмотрен профильным комитетом по делам семьи, женщин и детей уже в феврале.

"Ъ" напоминает, что законопроект о бэби-боксах был внесен в Госдуму в декабре 2017 года группой депутатов во главе с Пушкиной вместе с членом Совета федерации Еленой Афанасьевой. Авторы инициативы предложили дать регионам право оборудовать в медучреждениях специальные места, где мать могла бы анонимно оставить младенца. Также предлагалось закрепить верхнюю границу возраста новорожденного - четыре недели.

В сентябре прошлого года профильный комитет Госдумы не поддержал законопроект, в декабре нижняя палата сняла документ с рассмотрения, рекомендовав доработать его. В итоге авторы убрали из первоначальной редакции документа пункт о закреплении неотъемлемого права ребенка на жизнь и здоровье. В комитете по делам семьи сочли это положение избыточным, так как право на жизнь уже гарантируют Конституция РФ, федеральные законы и международные нормы, отмечает "Ъ".

Как сообщила изданию сама Пушкина, в новой редакции "оставлено только право на охрану здоровья". Разработчики учли и другие замечания по поводу законопроекта: теперь требования к оборудованию и эксплуатации бэби-боксов предлагается устанавливать на уровне правительства. Из документа также убрали критерий о возрасте новорожденного. Кроме того, авторы законопроекта в пояснительной записке указали, что его реализация не повлечет дополнительных бюджетных расходов.

Пушкина рассказала, что с 2011 года бэби-боксы действуют в 10 регионах РФ. "За весь период их деятельности было спасено более 100 детей", - отметила депутат.

Глава комитета по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила "Ъ", что не поддержит даже доработанный законопроект. По словам парламентария, в России "есть где спасать детей". "В роддомах оставляют, если надо, в детские дома сдают, есть и другие возможности, усыновление", - сказала она, назвав бэби-боксы "безобразием".

Отметим, что ранее против бэби-боксов в России неоднократно выступала сенатор Елена Мизулина.