Причиной отравления жителей Красноярска могла стать застоявшаяся вода

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Застоявшаяся вода в распределительных сетях системы холодного водоснабжения могла стать причиной отравления жителей Октябрьского района Красноярска, сообщили в понедельник в пресс-службе коммунальной компании "Краском".

По данным "Краскома", 29 января компания проводила ремонт на водозаборе "Гремячий лог", во время которого подачу воды жителям части Октябрьского района приостановили. После возобновления подачи воды жители начали жаловаться на ухудшение самочувствия. Однако проверка качества воды на водозаборе показала, что она соответствует нормам.

"Несмотря на то, что работы на фильтровально-очистных сооружениях 29 января были выполнены оперативно, в действиях дежурного персонала и диспетчеров все-таки есть один недочет. Они не выдали управляющим компаниям и ТСЖ рекомендации о сбросе застоявшейся воды из внутридомовых инженерных систем. А без напоминания жилищные организации самостоятельно не слили застоявшуюся воду", - приводят в пресс-службе слова гендиректора "Краскома" Олега Гончерова.

Он добавил, что "соответствующие оргвыводы сделаны", службы "Краскома" будут в приоритетном порядке взаимодействовать с управляющими компания и ТСЖ при запуске внутридомовых систем водоснабжения.

Сейчас компания и специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воды, взятые в квартирах жителей, чтобы узнать точную причину отравления.

В понедельник случаи острой кишечной инфекции были зарегистрированы у жителей нескольких домов в Октябрьском районе Красноярска, ранее они жаловались на ухудшение самочувствия после использования холодной воды из-под крана. Несколько десятков жителей Красноярска жаловались на повышение температуры, рвоту и диарею, в том числе у детей.