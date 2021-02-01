Несколько десятков жителей Красноярска отравились питьевой водой

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора начали проверку после сообщений об ухудшении здоровья жителей нескольких домов в Октябрьском районе Красноярска после использования холодной воды из-под крана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления надзорного ведомства по региону.

"Мы проводим проверку по факту сообщений в СМИ о происшествии. К нам пока жалобы от жителей не поступали", - сказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях жители нескольких домов в Октябрьском районе Красноярска пожаловались на рвоту, диарею и температуру после употребления холодной воды из-под крана. Ранее в этих домах было отключено холодное водоснабжение, а после его возобновления у жителей ухудшилось самочувствие.

Проверку по данному факту также организована в прокуратуре края.

"В ходе проверки будет дана оценка выполнению ресурсоснабжающей и управляющей организациями требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере на предмет качества предоставления коммунальной услуги в сфере водоснабжения, а также соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.