Причиной массового отравления в Красноярске оказался норовирус в воде

Он мог появиться в воде для пожаротушения одного из домов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Октябрьском районе Красноярска уже 92 человека заболели острым кишечным инфекционным расстройством норовирусного происхождения, госпитализированы трое взрослых, сообщили в краевом Роспотребнадзоре. Причиной вспышки инфекции названо загрязнение воды в водопроводе, соединенном с системой пожаротушения.

В водоснабжающей компании "Краском" ранее рассказали, что в новых домах системы пожаротушения и централизованного водоснабжения соединены. Там допустили, что причиной массового отравления в Студгородке могла стать застойная вода из внутренней системы пожаротушения дома 32 по улице Киренского.

Санитарно-эпидемиологическое расследование показало, что заражение произошло с 30 по 31 января загрязненной водой из сети централизованного водоснабжения после остановки водозаборных сооружений "Гремячий лог" 29 января. В Роспотребнадзоре заверили, что сейчас качество питьевой воды вернулось к норме, в том числе в домах, живут заболевшие. Расследование продолжается, проверяющие ищут причину заражения.

В минувшие выходные в соцсетях жители микрорайона "Студгородок" в Красноярске начали жаловаться на ухудшение самочувствия после употребления воды из-под крана. 1 февраля стало известно о нескольких десятках заболевших и о начале проверки Роспотребнадзора.

В "Краскоме" тогда объяснили, что 29 января был ремонт на очистных сооружениях водозабора "Гремячий лог". На время ремонта подачу воды в ряд домов отключали. Дежурные компании не напомнили управляющим компаниям рекомендацию, что нужно сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем. Воду не сбросили. После возобновления подачи воды жители начали жаловаться на ухудшение самочувствия.

Норовирус вызывает рвоту, понос, повышение температуры.