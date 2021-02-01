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Бывшего мэра Боровичей на улице облили зеленкой

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Бывшего мэра Боровичей Александра Костюхина 30 января на улице облили зеленкой. 1 февраля в УМВД Новгородской области сообщили, что полиции удалось выяснить, что нападение совершил 29-летний горожанин. Осталось выяснить его мотивы.

В минувшую субботу у моста через реку Мста в Боровичах к Костюхину подбежал молодой мужчина с бутылкой, плеснул ему в лицо зеленкой и убежал.

Костюхин сказал, что очки "спасли" его глаза, медицинская помощь ему не понадобилась.

Боровичский бизнесмен Костюхин избирался депутатом Новгородской областной думы нескольких созывов. В 2005-2010 годах он возглавлял администрацию города Боровичи.

Боровичи Мста Новгородская область МВД Александр Костюхин

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