Обвиняемый в мошенничестве акционер Балтийского банка объяснил задержание во Франции

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев, объявленный в розыск за мошенничество с деньгами банка, заявил журналистам по видеосвязи, что находится на свободе. На прошлой неделе сообщалось, что его задержали во Франции еще в декабре.

1 февраля Исаев сказал, что продолжает жить во Франции и никто его "не арестовывал".

О том, что он объявлен в международный розыск, он узнал в 2019 году, когда уже жил в Европе. По его словам, тогда он послал в Интерпол письмо "с изложением сути событий, происходящих в России".

"Я сообщил, что я ни от кого не скрываюсь, проживаю в Европе по таким-то адресам, и если у Интерпола есть ко мне претензии, со мной можно спокойно пообщаться и все прояснить, - сказал Исаев. - 23 декабря меня формально остановил патруль во Франции, так как я формально числюсь в розыске, меня задержали. Выяснили, кто я такой, где я проживаю. Адвокаты, которые прибыли вместе со мной, показали все кейсы о том, что идет судебное разбирательство с Интерполом. Меня отпустили".

До завершения этих разбирательств он будет "свободен и ни в чем не ограничен".

"Я считаю, что я прав, и все претензии Интерпола к моей персоне вскоре будут сняты", - заявил Исаев.

На прошлой неделе о задержании Исаева рассказал зампредправления Альфа-банка Владимир Сенин в пятницу. Балтийский банк был в 2019 году присоединен к Альфа-банку. По словам Сенина, Исаева задержали 23 декабря во Франции по запросу российской Генпрокуратуры в связи с уголовными делами о хищении денег Балтийского банка.

У "Интерфакса" имеется копия письма ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области начальнику отдела международно-правового сотрудничества городской прокуратуры от 24 декабря 2020 года с подтверждением информации о задержании.

В 2015 году Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве и отмывании в отношении компаньона Исаева - бывшего экс-совладельца Балтийского банка Олега Шигаева. Банкиру тогда вменили хищение более 3 млрд 370 млн рублей. В 2016 году дело возбудили и в отношении Исаева. Обоим заочно предъявили обвинение и объявили в международных розыск. Шигаев, по данным 2018 года, находился в Швейцарии.

Альфа-банк санирует Балтийский банк с августа 2014 года. На это АСВ предоставило Альфа-банку 57,4 млрд рублей из средств ЦБ сроком на 10 лет. Поводом для санации стало отрицательное значение капитала банка на фоне затянувшегося конфликта владельцев, долгое время судившихся за его активы.