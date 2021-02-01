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Обвиняемый в мошенничестве акционер Балтийского банка объяснил задержание во Франции

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев, объявленный в розыск за мошенничество с деньгами банка, заявил журналистам по видеосвязи, что находится на свободе. На прошлой неделе сообщалось, что его задержали во Франции еще в декабре.

1 февраля Исаев сказал, что продолжает жить во Франции и никто его "не арестовывал".

О том, что он объявлен в международный розыск, он узнал в 2019 году, когда уже жил в Европе. По его словам, тогда он послал в Интерпол письмо "с изложением сути событий, происходящих в России".

"Я сообщил, что я ни от кого не скрываюсь, проживаю в Европе по таким-то адресам, и если у Интерпола есть ко мне претензии, со мной можно спокойно пообщаться и все прояснить, - сказал Исаев. - 23 декабря меня формально остановил патруль во Франции, так как я формально числюсь в розыске, меня задержали. Выяснили, кто я такой, где я проживаю. Адвокаты, которые прибыли вместе со мной, показали все кейсы о том, что идет судебное разбирательство с Интерполом. Меня отпустили".

До завершения этих разбирательств он будет "свободен и ни в чем не ограничен".

"Я считаю, что я прав, и все претензии Интерпола к моей персоне вскоре будут сняты", - заявил Исаев.

На прошлой неделе о задержании Исаева рассказал зампредправления Альфа-банка Владимир Сенин в пятницу. Балтийский банк был в 2019 году присоединен к Альфа-банку. По словам Сенина, Исаева задержали 23 декабря во Франции по запросу российской Генпрокуратуры в связи с уголовными делами о хищении денег Балтийского банка.

У "Интерфакса" имеется копия письма ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области начальнику отдела международно-правового сотрудничества городской прокуратуры от 24 декабря 2020 года с подтверждением информации о задержании.

В 2015 году Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве и отмывании в отношении компаньона Исаева - бывшего экс-совладельца Балтийского банка Олега Шигаева. Банкиру тогда вменили хищение более 3 млрд 370 млн рублей. В 2016 году дело возбудили и в отношении Исаева. Обоим заочно предъявили обвинение и объявили в международных розыск. Шигаев, по данным 2018 года, находился в Швейцарии.

Альфа-банк санирует Балтийский банк с августа 2014 года. На это АСВ предоставило Альфа-банку 57,4 млрд рублей из средств ЦБ сроком на 10 лет. Поводом для санации стало отрицательное значение капитала банка на фоне затянувшегося конфликта владельцев, долгое время судившихся за его активы.

Андрей Исаев Балтийский банк Интерпол Генпрокуратура Альфа-банк Франция Олег Шигаев

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