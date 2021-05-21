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Саратовский пенсионер получил 10 лет колонии за развращение внучек

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Волжский районный суд Саратова вынес приговор в отношении 73-летнего местного жителя по делу о педофилии, мужчина получил 10 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу.

По версии следствия, в 2016-2020 годах мужчина в своей квартире "совершал действия сексуального характера в отношении своих внучек 2005 и 2008 годов рождения".

Одна из девочек случайно проговорилась родителям о происходящем, они обратились в правоохранительные органы.

Следователям удалось установить полный психологический контакт с детьми и собрать доказательства преступления, говорится в сообщении.

Дед девочек признан виновным в совершении 38 эпизодов по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

СКР Саратов Саратовская область

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