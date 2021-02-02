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В международном аэропорту Иркутска провели эвакуацию из-за пожара

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В международном аэропорту Иркутска днем 2 февраля случился пожар, никто не пострадал, сообщили в областном управлении МЧС.

Еще до прибытия пожарных из аэропорта самостоятельно вышли 50 человек.

Сигнал о возгорании в здании аэропорта поступил в МЧС в 15:25 (10:25 по Москве). Там горел утеплитель на чердаке, площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Открытое горение потушили в 15:38 по местному времени.

Иркутск МЧС

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