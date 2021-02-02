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В Крыму проверят информацию о драке из-за очереди в поликлинике

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Крымские полицейские получили информацию о драке двух мужчин из-за очереди в поликлинике, начата проверка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по республике во вторник.

"По данному факту проводится проверка. Мы установили факт конфликта между двумя мужчинами: один ударил другого в лицо и якобы применил травматическое оружие", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации полиции, причиной конфликта стал спор о порядке очереди к врачу в поликлинике в Феодосии. От госпитализации после драки оба ее участника отказались.

Очереди в медучреждениях часто становятся темой обсуждения крымских чиновников на заседаниях оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Глава республики Сергей Аксенов регулярно критикует подчиненных из-за бюрократии, которая приводит к очередям.

Крым Феодосия

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