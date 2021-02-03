Очередь на COVID-вакцинацию в Крыму растянулась до мая

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Число желающих привиться от коронаивруса в Крыму растет, некоторые поликлиники уже ведут запись на май, сообщила вице-премьер республики Елена Романовская.

"Время у нас расписано практически до мая по некоторым городским поликлиникам Симферополя. Спасибо за активную позицию наших граждан, которые желают вакцинироваться", - сказала Романовская на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса.

При этом власти Крыма рассчитывают, что с увеличением поставок вакцины и открытием дополнительных прививочных кабинетов "очередь будет сдвигаться влево". На данный момент республика получила 30,5 тыс. доз "Спутник V", привито более 10 тыс. жителей.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал нарастить темпы вакцинации с помощью мобильных бригад. "Взяли автобус оборудованный, выехали на место, проводите прививки. Не заставляйте людей ездить в районные центры. Все делайте на месте", - пояснил он.

Как сообщалось, всего до конца февраля власти региона ожидают получить около 80 тыс. доз вакцины.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 32 тыс. человек, более 770 пациентов умерли.