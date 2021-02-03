Неверов связал угрозы Запада о новых санкциях с думскими выборами

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Председатель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов считает, что заявления западных стран о возможном введении новых санкций в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, являются спланированной акцией по дискредитации предстоящих выборов в Госдуму.

"Выступления лидеров западных стран, руководителей дипломатических ведомств, официальных лиц Европейского союза, уже привычные угрозы санкциями со стороны США, которые мы видим, наглядно показывают, что Запад настроен на дестабилизацию обстановки в России, - объяснил он журналистам. - Уже даже далеким от политики людям очевидно, что все происходящее - четко и хорошо спланированная акция, направленная в том числе на дискредитацию выборов депутатов Государственной думы, которые будут в этом году".

Ранее 3 февраля представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт заявил, что страны ЕС обсудят общую реакцию на арест Навального после того, как суд в Москве заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Конкретных предложений по возможным новым санкциям он не назвал.

Решение суда уже осудили главы МИД ряда западных стран, а также руководители ряда государств. Сенатор Митт Ромни пообещал представить предложения по санкциям против тех, кто несет ответственность за это решение.

Ранее Европарламент призвал Совет ЕС после задержания Навального ввести санкции против российских олигархов, пересмотреть сотрудничество с Россией и отказаться от проекта газопровода "Северный поток-2". Призыв отказаться от проекта адресован Германии, в Берлине отказываются связать судьбу "Северного потока-2" с Навальным.

Осенью Евросоюз и Великобритания ввели санкции против шести россиян и Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с покушением на Навального.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.