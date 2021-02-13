Госдеп сообщил о работе над ответом на нарушения прав человека в России

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Власти США ведут работу над мерами в связи с нарушениями прав человека в России, заявил в пятницу представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Я думаю, что на более позднем этапе вы услышите от нас больше о надлежащих мерах (...) в ответ на нарушения (прав человека - ИФ), которые мы видели в РФ", - заявил Прайс в ходе телефонного брифинга.

Он напомнил, что администрация США также изучает прочие возможные "злонамеренные действия" России за последние годы, в частности, сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за убийства американских солдат в Афганистане, кибератаки на IT-компанию SolarWinds, а также предполагаемое использование химического оружия против оппозиционера Алексея Навального.