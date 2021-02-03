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Лидеры Британии, Австрии и Канады потребовали освободить Навального

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал решение Симоновского суда Москвы, который заменил Алексею Навальному условный срок на реальный "чистой трусостью" и призвал политика освободить. Он написал это в твиттере.

"Решение Навального вернуться в Россию после того, как его отравили, было поистине смелым и самоотверженным поступком. Наоборот, сегодняшнее решение было чистой трусостью и не соответствовало базовым стандартам правосудия, - заявил Джонсон. - Алексея Навального следует немедленно освободить".

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал решение суда по делу Навального "неприемлемым".

"Требую его немедленного освобождения и прекращения насилия в отношении мирных демонстрантов. Власти должны обеспечить верховенство закона и право на свободу выражения", - написал он в своем микроблоге.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решительно осудил лишение Навального свободы.

"Мы призываем немедленно освободить его, а также освободить всех мирных протестующих и журналистов, которых задерживали в последние недели, - написал он в твиттере. - Правосудием никогда нельзя злоупотреблять в политических целях".

Вечером 2 февраля решение Симоновского суда осудили главы МИД многих стран. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал его по-русски.

Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" и заменив его на 3,5 года колонии общего режима. При этом суд зачел год домашнего ареста, который оппозиционер отбыл за время следствия. Таким образом, он проведет в колонии два года и восемь месяцев.

На заседании суда присутствовали иностранные дипломаты.

Суд над Алексеем Навальным

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Борис Джонсон Джастин Трюдо Себастьян Курц Алексей Навальный Симоновский суд Эммануэль Макрон

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