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Приговор осужденному на 10 лет экс-главе Удмуртии оставили без изменения

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд Удмуртии в среду оставил без изменений приговор суда первой инстанции, назначившего экс-главе республики Александру Соловьеву наказание в виде 10 лет колонии строгого режима за получение взяток, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Приговор Завьяловского районного суда Удмуртской республики от 12 октября 2020 года в отношении Соловьева Александра Васильевича оставить без изменения", - сказал председательствующий судебной коллегии Олег Крыласов.

Адвокат подсудимого Галина Сбоева назвала решение суда первой инстанции ошибочным и незаконным, указав на ряд ошибок в ходе следствия и в судебном процессе. Она также напомнила, что некоторые свидетели в ходе судебного следствия меняли показания в пользу Соловьева. "Люди просили у него прощения и благодарили за ту работу, которую он выполнял", - сказала она.

Адвокат напомнила о состоянии здоровья экс-главы Удмуртии. "Когда мы допрашивали докторов, звучали очень тяжелые диагнозы. Причем эти диагнозы сопровождаются осложнением не только действий внутренних органов, но и коры головного мозга", - сказала Сбоева. Она добавила, что при этом не было проведено ни психологических, ни психиатрических экспертиз.

Соловьев, выступая по видеосвязи, сообщил, что его увозили из СИЗО в больницу в связи с повышенным давлением.

Позиция осужденного

Он заявил, что стал жертвой оговора и после задержания сам себя тоже оговорил. "Взяток на объекте я не брал. У меня и сегодня совесть чиста в отношении объекта концессионного соглашения", - подчеркнул Соловьев.

Он напомнил, что по месту работы его тезки, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александра Соловьева, ставшего основным свидетелем по делу, поступали исполнительные листы по задолженности на сумму около 100 млн рублей, однако в 2014 году эти листы были отозваны в связи с выплатой долга. По его мнению, именно тезка требовал якобы от его имени взятки и получал их или просил об этом своих родственников. При этом факты передачи этих средств экс-главе Удмуртии доказаны не были.

Соловьев заявил что не имел возможности влиять на строительство мостов и всю деятельность правительства республики, отметив, что оно является коллегиальным органом. По его словам, это следовало и из показаний бывшего премьер-министра Удмуртии Виктора Савельева.

Обвинение и приговор

Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года, помещен под стражу, а затем переведен под домашний арест. В тот же день он был отрешен от должности.

В октябре 2020 года Завьяловский районный суд Удмуртии приговорил бывшего главу республики к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 275 млн рублей за взяточничество. Он был признан виновным по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, участвовавших в строительстве мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки в 139 млн рублей, долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера. Уточнялось, что речь идет о двух эпизодах получения взяток.

За это он обеспечил незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство в пользу взяткодателей, считает следствие.

После задержания экс-глава Удмуртии признал вину, но в январе текущего года заявил на суде, что не виновен в инкриминируемых ему преступлениях.

Гособвинение требовало для него 13 лет лишения колонии строгого режима со штрафом в 280 млн рублей и запретом занимать должности в органах государственной и муниципальной власти на три года.

Соловьев обжаловал приговор, настаивая на своей невиновности. Апелляционные жалобы также подали его жена и дочь, оспаривающие наложение ареста на их имущество.

Удмуртия Александр Соловьев

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