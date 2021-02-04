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СКР возбудил дело после видеообращения рабочих Кузбасса к Путину

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР возбудили уголовное дело по факту четырехмесячной задержки по зарплате дорожным рабочим из Прокопьевска (Кузбасс), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в четверг.

"С сентября по декабрь (...) 41 работнику дорожного предприятия не выплачивалась заработная плата. Перед сотрудниками образовалась задолженность на сумму более 1 млн 90 тыс. рублей. Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая установит точное количество работников, не получавших заработную плату, а также на какие цели расходовались денежные средства, имеющиеся в этот период на счетах организации", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Накануне, 3 февраля, в соцсетях было опубликовано видеообращение к президенту России от сотрудников ООО "Дорожный комплекс", которые сообщили, что в декабре прошлого года они безрезультатно обращались в различные правоохранительные органы города и области с просьбой помочь им получить долги по зарплате, скопившиеся с осени 2020 года.

Прокопьевск Кемеровская область СКР

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